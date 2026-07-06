С 1 сентября 2026 года медсправки смогут получать родственники пациентов

В июне в России вступили в силу законодательные изменения, существенно ужесточающие ответственность за подделку медицинских документов. Фальсификация справок об отсутствии опасных заболеваний теперь карается лишением свободы на срок до восьми лет. Ранее такие действия квалифицировались как общее подделывание документов, но теперь наказание стало более строгим и специализированным. За изготовление и сбыт поддельных справок злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы, а также крупные штрафы — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.