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Две новые туристические тропы откроют в Хабаровском крае осенью

Оба маршрута создают в рамках инициативы «Тропы Дальнего Востока» Минвостокразвития России по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

В Хабаровском крае этой осенью планируют открыть две новые туристические тропы — «Легенды Хехцира» и «Легенды Сэвэнов». Ход работ проверил руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев, сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.

Оба маршрута создают в рамках инициативы «Тропы Дальнего Востока» Минвостокразвития России по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Протяжённость каждой тропы составит 3,8 километра, а пройти их смогут туристы разного возраста и уровня подготовки.

«Легенды Хехцира» появятся на территории горнолыжного комплекса «Хехцир». На вершине хребта обустроят смотровую площадку, вдоль маршрута поставят лавочки, беседки и информационные стенды о природе Хехцира и истории Приамурья. Также предусмотрены визит-центр, навигация, арт-объекты и зоны отдыха.

По словам министра туризма края Марины Ярцевой, строительство идёт быстрее первоначального графика. Маршрут уже сформирован, его доработали вместе с учёными, выбрали лучшие обзорные точки и подготовили основания. Скоро начнётся укладка финишного покрытия из натурального сланца.

Вторая тропа — «Легенды Сэвэнов» — пройдёт рядом с петроглифами Сикачи-Аляна. Здесь появятся визит-центр с информацией о культурном наследии, сувенирами коренных малочисленных народов Севера, арт-объектами, стендами и местами для наблюдения за природой. Сейчас рабочие расчищают маршрут от мелкого кустарника.

Хаид Мантаев отметил, что тропы должны стать новыми точками притяжения для жителей и гостей региона. «Легенды Хехцира» помогут сделать горнолыжный комплекс круглогодичным местом отдыха, а маршрут у Сикачи-Аляна откроет туристам более удобный доступ к одной из главных исторических локаций края.