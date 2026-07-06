Две новые туристические тропы откроют в Хабаровском крае осенью

Вторая тропа — «Легенды Сэвэнов» — пройдёт рядом с петроглифами Сикачи-Аляна. Здесь появятся визит-центр с информацией о культурном наследии, сувенирами коренных малочисленных народов Севера, арт-объектами, стендами и местами для наблюдения за природой. Сейчас рабочие расчищают маршрут от мелкого кустарника.