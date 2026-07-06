NYP: Богатого американского адвоката арестовали за подглядывание за женщиной в душе

В США идет судебный процесс по делу богатого адвоката из штата Аризона, которого дважды поймали подглядывающим за женщинами. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в New York Post.
На скамье подсудимых оказался 51-летний Майкл Дибенедетто из Темпе. 18 июня одна из пострадавших, принимавшая душ, заметила, что неизвестный мужчина через окно снимает ее на камеру.
Позже на выезде из района заметили авто, принадлежащее адвокату. Полиция установила за ним слежку. 28 июня Дибенедетто забрался во двор к еще одной женщине и стал смотреть, как та переодевается.
Полиция задержала злоумышленника и доставила в тюрьму. Адвокат решил сам представлять себя в суде. Однако в ходе заседания, всплыла история 2009 года, когда мужчину также арестовали за подглядывание.
Несмотря на это, Дибенедетто нашел этому оправдание — он заявил, что тогда работал по делу о разводе. Клиент не мог позволить себе нанять детектива, и ему якобы пришлось самому наблюдать за женщиной.
—Я действительно следил за его супругой, но это не обязательно имеет отношение к нынешнему процессу, — цитирует адвоката издание.
Расследование по делу продолжается. Городские правоохранители попросили других возможных пострадавших связаться с ними, если они замечали автомобиль Дибенедетто возле своего дома.
20 мая Замоскворецкий суд Москвы также назначил арест на 15 суток в отношении мужчины, который в метро с помощью скрытой камеры эндоскопа снимал девушку под платьем.
Кроме того, в сентябре мужчине, работающим плотником в Москве, назначили наказание в виде ареста на 10 суток за то, что он подглядывал за постоялицей хостела «Текстильщики».