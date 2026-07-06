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Во время пожара в Новочеркасске пострадал человек

Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области в воскресенье.

В Новочеркасске при пожаре пострадал человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Возгорание случилось на Красном спуске. Сообщение о пожаре поступило в 5:56. Площадь огня составила 2 кв. м. Спасателям удалось локализовать возгорание в 6:08, а полностью ликвидировать — в 6:26.

Для тушения привлекались 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В результате происшествия один человек получил отравление угарным газом — его госпитализировали.

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