Хабаровский юрист, укравший деньги дольщиков из Подмосковья, пойдёт под суд

После этого директор организации обратился в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску задержали фигуранта во Владивостоке, где он в последнее время жил. У мужчины есть высшее юридическое образование, он работал как индивидуальный предприниматель и сопровождал гражданские споры.