Хабаровский юрист, укравший деньги дольщиков из Подмосковья, пойдёт под суд

В Хабаровске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании юридических услуг. По версии следствия, юрист получил от четырёх дольщиков около 58 тысяч рублей на оплату госпошлин, но потратил деньги на себя, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась летом 2024 года. Четверо участников долевого строительства, вложивших деньги в покупку недвижимости в Подмосковье, искали помощь в судебном споре с застройщиком. Через директора коммерческой организации они вышли на знакомого ему юриста и заключили договоры на подготовку исков и участие в заседаниях.
В октябре юрист попросил перевести деньги на госпошлины и позже прислал электронные копии квитанций. Но помощница директора усомнилась, что документы настоящие. Когда она запросила сведения в судах, выяснилось, что иски оставили без рассмотрения: где-то из-за неоплаченной пошлины, где-то из-за неявки представителя.
После этого директор организации обратился в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску задержали фигуранта во Владивостоке, где он в последнее время жил. У мужчины есть высшее юридическое образование, он работал как индивидуальный предприниматель и сопровождал гражданские споры.
Во время обыска у обвиняемого изъяли смартфон и смарт-часы в счёт возмещения ущерба. Сам он с обвинением не согласился, однако следствие считает доказательства достаточными. Дело о мошенничестве направили в суд.