В донской столице проходит форум гостеприимства «Ростов-на-Дону — город со вкусом»

В донской столице прошел форум гостеприимства «Ростов-на-Дону — город со вкусом», который уже стал одним из самых ярких событий этого лета. Площадку посетили более 2 000 гостей — жителей города, представителей туристической отрасли, предпринимателей и гостей донской столицы.