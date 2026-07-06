В донской столице проходит форум гостеприимства «Ростов-на-Дону — город со вкусом»

В донской столице прошел форум гостеприимства «Ростов-на-Дону — город со вкусом», который уже стал одним из самых ярких событий этого лета. Площадку посетили более 2 000 гостей — жителей города, представителей туристической отрасли, предпринимателей и гостей донской столицы.
На гастрономической площадке гости смогли попробовать блюда донской кухни разных эпох, познакомиться с авторскими проектами лучших ресторанов города, приобрести продукцию местных производителей, посетить площадку «ВинаРека» с участием российских виноделен, а также стать зрителями кулинарных шоу, дегустаций и интерактивных программ.
Большой интерес вызвала и деловая программа форума. В течение дня эксперты обсуждали современные подходы к развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, событийного туризма, маркетинга и продвижения территорий. Участники получили практические рекомендации по привлечению клиентов, развитию туристических продуктов, работе с сервисом и повышению конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства.
Первые отзывы гостей подтверждают высокий интерес к форуму. Посетители отмечают разнообразие программы, высокий уровень организации, возможность познакомиться с локальными брендами и открыть для себя новые гастрономические маршруты Ростова-на-Дону.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.