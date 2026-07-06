Птенец бородача появился на свет в Новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Птенец редкого вида птиц бородач появился на свет в Новосибирском зоопарке им. Шило — одном из крупнейших в РФ. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в соцсетях.
Бородачи — редкий вид, и каждая особь имеет важное значение. Новосибирский зоопарк участвует в программе по сохранению бородачей: специалисты поддерживают популяцию этих птиц в неволе, и каждый успешно выращенный птенец — значимый вклад в природоохранную работу.
«В мире пернатых — пополнение. У нас радостная новость: птенец бородача успешно покинул гнездо и теперь уверенно осваивает пространство вольера. Он свободно передвигается и активно использует крылья, но регулярно возвращается в гнездовую зону — это говорит о естественном развитии поведения», — говорится в сообщении.
По словам специалистов зоосада, родители по прежнему рядом и внимательно наблюдают за молодым бородачом. Такое сочетание самостоятельности и родительского присмотра — нормальная и важная стадия постгнездового развития: птенец учится жить самостоятельно, а взрослые особи продолжают сопровождать и контролировать его поведение.
В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих.