51 нетрезвый водитель задержан на дорогах Красноярска за минувшие выходные

В прошедшие выходные дни дорожные полицейские Красноярска провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. В результате проверки задержали 51 нарушителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Среди задержанных — 12 рецидивистов. Эти водители уже попадались за нетрезвое вождение ранее. Теперь им грозит не административная, а уголовная ответственность. Нарушителей, попавшихся впервые, ждут штрафы в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Также выявили 9 «бесправников». Это водители, не имеющие права управления, которые к тому же сели за руль пьяными. Кроме того, три дорожно-транспортных происшествия случились по вине нетрезвых автомобилистов. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть бдительными. Если вы заметили водителя с признаками опьянения, сообщите об этом по телефону дежурной части или на горячую линию «синяя линия» (263−10−19).