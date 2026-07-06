Казахстан сегодня празднует День столицы

6 июля 1994 года Верховный совет Казахстана издал указ «“О переносе столицы в город Акмолу”. Окончательное решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято в 1997 году. Указом президента от 20 октября 1997 года с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола.