Казахстан сегодня празднует День столицы

АЛМАТЫ, 6 июл — Sputnik. В Казахстане 6 июля празднуют День столицы — государственный праздник, установленный 25 июня 2008 года.
Город в 1830—1961 годах назывался Акмолинском. Позже, в 1961 году, его переименовали в Целиноград. В 1992 году город стал называться Акмола.
6 июля 1994 года Верховный совет Казахстана издал указ «“О переносе столицы в город Акмолу”. Окончательное решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято в 1997 году. Указом президента от 20 октября 1997 года с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола.
6 мая 1998 года указом Назарбаева Акмолу переименовали в Астану («столица»).
20 марта 2019 года, после инаугурации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Это предложение было быстро поддержано парламентом и городским маслихатом, и столица Казахстана обрела новое имя.
Однако после январских событий 2022 года, вызвавших масштабные политические и социальные перемены, президент Токаев инициировал комплексные реформы политической системы Казахстана. В рамках этих реформ были внесены поправки в Конституцию страны, одной из которых стало решение вернуть столице её прежнее имя — Астана.
19 сентября 2022 года президент Токаев подписал указ об обратном переименовании, и столица вновь стала Астаной, символизируя новый этап в истории Казахстана.