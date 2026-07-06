Стоматолог-ортопед посоветовал, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси

Он напомнил, что цена имплантации зависит от ряда факторов. В частности, свою роль отыгрывает материал коронки: диоксид циркония стоит дороже, но будет выглядеть красивее, да и является более прочным, чем металлокерамика, что подоступнее. Сам имплант бывает как от производителя премиального сегмента, так и в бюджетной зоне.