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Стоматолог-ортопед посоветовал, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси

Стоматолог сказал, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стоматолог-терапевт, ортопед Глеб Гагарин дал совет sb.by, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси.

Он напомнил, что цена имплантации зависит от ряда факторов. В частности, свою роль отыгрывает материал коронки: диоксид циркония стоит дороже, но будет выглядеть красивее, да и является более прочным, чем металлокерамика, что подоступнее. Сам имплант бывает как от производителя премиального сегмента, так и в бюджетной зоне.

Повлияют на стоимость сложность каждого конкретного случая, проведение тех или иных дополнительных процедур, а также квалификация специалиста и выбор клиники. Вместе с тем, уверен Гагарин, имплантация стала значительно доступнее, чем всего несколько лет назад:

«Благодаря конкуренции между производителями, появлению качественных и более бюджетных брендов, а также широкому распространению технологий процедура стала подъемной для всех. Кроме того, многие клиники предлагают рассрочку или кредитование».

Дал врач и практичный совет, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси:

«Есть еще один вариант: обратиться в одну из областных стоматологических клиник, которые есть в каждом региональном центре страны. Там работают отличные специалисты, а цены ощутимо ниже».

Тем временем Анастасия Ленкова, дублер первой белоруски-космонавта Марины Василевской, рассказала о необычной традиции, идущей со времен Юрия Гагарина.