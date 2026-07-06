Стоматолог-ортопед посоветовал, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси

Стоматолог-терапевт, ортопед Глеб Гагарин дал совет sb.by, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси.
Он напомнил, что цена имплантации зависит от ряда факторов. В частности, свою роль отыгрывает материал коронки: диоксид циркония стоит дороже, но будет выглядеть красивее, да и является более прочным, чем металлокерамика, что подоступнее. Сам имплант бывает как от производителя премиального сегмента, так и в бюджетной зоне.
Повлияют на стоимость сложность каждого конкретного случая, проведение тех или иных дополнительных процедур, а также квалификация специалиста и выбор клиники. Вместе с тем, уверен Гагарин, имплантация стала значительно доступнее, чем всего несколько лет назад:
«Благодаря конкуренции между производителями, появлению качественных и более бюджетных брендов, а также широкому распространению технологий процедура стала подъемной для всех. Кроме того, многие клиники предлагают рассрочку или кредитование».
Дал врач и практичный совет, где дешевле делать зубные импланты в Беларуси:
«Есть еще один вариант: обратиться в одну из областных стоматологических клиник, которые есть в каждом региональном центре страны. Там работают отличные специалисты, а цены ощутимо ниже».
Тем временем Анастасия Ленкова, дублер первой белоруски-космонавта Марины Василевской, рассказала о необычной традиции, идущей со времен Юрия Гагарина.