У жителей Башкирии пропал мобильный интернет: ранее в республике объявили «Беспилотную опасность»

Сбой произошел на фоне объявленной в Башкирии беспилотной опасности. Об угрозе рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Одновременно в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажирам советуют следить за официальными каналами и уточнять статус своих рейсов.