В Сибири на фоне жары зарегистрировали рекорды энергопотребления

В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай максимум потребления составил 1 497 МВт, что на 54 МВт больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный 19 июня 2025 года. При этом рекорды потребления обновлены в границах каждого из регионов.