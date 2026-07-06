В Сибири на фоне жары зарегистрировали рекорды энергопотребления

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Новые летние максимумы потребления электроэнергии зафиксированы в шести регионах Сибири, включенных в пять территориальных энергосистем, в период с 23 июня по 3 июля в период экстремально высоких температур. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.
«По оперативным данным Системного оператора с 23 июня по 3 июля в пяти территориальных энергосистемах Сибири установлены новые максимумы потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур», — говорится в сообщении.
В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай максимум потребления составил 1 497 МВт, что на 54 МВт больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный 19 июня 2025 года. При этом рекорды потребления обновлены в границах каждого из регионов.
Рекорд в Республике Бурятия зафиксирован 29 июня, потребление составило 750 МВт. Это на 4 МВт выше рекорда 3 августа предыдущего года. В республике Хакасия потребление 25 июня выросло до 2023 МВт, что на 39 МВт выше максимального показателя 28 июня 2024 года.
В энергосистеме Новосибирской области также 25 июня максимум достиг 2 142 МВт, обновив на 13 МВт рекорд, зафиксированный 25 июня 2024 года. В Омской области летний максимум 23 июня составил 1 480 МВт, превысив на 31 МВт предыдущий зафиксированный 3 июля 2025 года рекорд.