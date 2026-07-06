Герой водевиля и уязвимый толстяк. Фильмы с Сильвестром Сталлоне, кроме «Рокки» и «Рэмбо»

Режиссер Джеймс Мэнголд («Переступить черту», «Логан», «Ford против Ferrari») изначально не хотел брать Сталлоне на роль, ведь актер на экране в кадре всегда был «неуничтожимой силой», а ему был нужен мягкий и уязвимый герой, который «не может толком нажать на спусковой крючок». Однако он согласился на условиях, что Сильвестр не будет вмешиваться в процесс и по-настоящему наберет вес. Сам Сталлоне объяснял свое желание принять участие в проекте тем, что все его принимают за простого качка, и он самостоятельно профинансировал часть проекта и согласился на символический гонорар, чтобы доказать, что способен на большее. По собственной просьбе сотрудник объявлял его появление словами «Толстяк идет на площадку!», что помогало ему держаться в образе незначительного, нелюбимого всеми шерифа. Чтобы сыграть частично оглохшего героя, Сталлоне закладывал одно ухо силиконом и учился читать по губам.