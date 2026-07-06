Герой водевиля и уязвимый толстяк. Фильмы с Сильвестром Сталлоне, кроме «Рокки» и «Рэмбо»

«Кулак» (1978).
Режиссер Норман Джуисон («Полуночная жара», «Скрипач на крыше», «Власть луны») показал Сталлоне сценарий еще до премьеры «Рокки». Актер согласился, а когда картина про боксера неожиданно принесла ему всеобщую славу и предложения на миллионы долларов, сдержал обещание и снялся в «Кулаке» за оговоренный ранее гонорар. Съемки сопровождались настоящим ажиотажем: тысячи фанатов съезжались за сотню миль к площадке и скандировали имя оскароносного героя Рокки. Сталлоне выходил к ограждению несколько раз в день, чтобы пожать всем руки. «Автограф ты все равно потеряешь. А рукопожатие останется навсегда», — говорил он.
Драму про судьбу Джонни Ковака, поднимающегося от портового рабочего до главы профсоюза и постепенно погружающегося в сговор с организованной преступностью во времена Великой депрессии, критики на тот момент приняли смешанно. При этом отмечалось, что фильм довольно необычно освещает данную тему для Голливуда, не скатываясь в однобокую пропаганду.
«Танго и Кэш» (1989).
Комедийный полицейский боевик со Сталлоне и Куртом Расселом («Нечто», «Омерзительная восьмерка», «За бортом») начинал снимать отечественный режиссер Андрей Кончаловский, работавший тогда с крупными американскими звездами кино. Но продюсер Джон Питерс уволил его в разгар работы. По словам постановщика, он требовал пародийный тон, а Кончаловский со Сталлоне настаивали на более реалистичном. Его сменил Питер Макдональд, а финальные сцены погони доснимал Альберт Маньоли. Кроме того, по ходу съемок Сталлоне настоял на замене оператора-постановщика Барри Зонненфельда, в будущем режиссировавшего «Людей в черном» и «Семейку Адамс», — актеру не нравилось, как он снимает его.
В итоге получился характерный для конца 80-х полицейский боевик-дуэт с нарочито гротескным юмором. Критики отмечали, что тон фильма мечется между триллером и почти пародийной комедией, а самим Сталлоне и Расселлу, при всей звездности пары, не достает химии. Несмотря на недостатки, фильм окупился в прокате и со временем приобрел культовый статус.
«Оскар» (1991).
Режиссер Джон Лэндис («Поездка в Америку», «Братья Блюз») позвал Сталлоне на роль мафиози Анджело «Снэпса» Проволоне в экранизации пьесы Клода Манье, по которой уже в 60-х снимался фильм с Луи де Фюнесом. Изначально главного героя должен был сыграть Аль Пачино, но тот предпочел съемки в «Дике Трейси» за более крупный гонорар. Сам Лэндис позже признавал, что с ним фильм получился бы значительно лучше. В выборе Сталлоне для сугубо комедийной роли действительно были свои последствия.
Быстрая по темпу комедия с почти водевильными театральными репликами провалилась в прокате, не окупив бюджет в $35 млн. Характерным эпизодом стала анкета с тестового просмотра, в которой один из зрителей написал: «Почему он не снял рубашку и никого не убил?» Лэндис вспоминал этот случай как показатель того, что аудитория Сталлоне не хотела смотреть на фарс, а поклонники фарса, наоборот, избегали фильмов с его участием.
«Разрушитель» (1993).
Режиссер Марко Брамбилла снимал полнометражный дебют, и изначально на роль Спартана планировали Стивена Сигала. Джеки Чан отказался играть злодея, также рассматривался Жан-Клод Ван Дамм, но в итоге его сыграл Уэсли Снайпс («Блэйд»). На роль напарницы героя, лейтенанта Хаксли, была утверждена Лори Петти («На гребне волны»), но ее уволили после нескольких дней съемок, так как, по ее собственным словам, у них со Сталлоне «не было химии, как масло с водой». Заменившую ее Сандру Буллок выбрали по присланной демозаписи. Готовясь к сцене виртуального секса (по сюжету в 2032 году физический контакт запрещен), нервничавшую перед первой крупной ролью актрису Сталлоне успокаивал шутками на площадке.
Сатирический боевик про замороженного полицейского, разбуженного в вычищенной от насилия и любой грубости утопии, получил смешанные отзывы критиков, но неплохо выступил в прокате. Спустя почти 30 лет Сталлоне заявил, что ему всегда нравился этот фильм. Актер считает, что критики списали картину со счетов как «глупый боевик с чрезмерным количеством взрывов», хотя на деле она точно предугадала будущие споры о политкорректности, токсичной маскулинности и культуре отмены.
«Полицейские» (1997).
Режиссер Джеймс Мэнголд («Переступить черту», «Логан», «Ford против Ferrari») изначально не хотел брать Сталлоне на роль, ведь актер на экране в кадре всегда был «неуничтожимой силой», а ему был нужен мягкий и уязвимый герой, который «не может толком нажать на спусковой крючок». Однако он согласился на условиях, что Сильвестр не будет вмешиваться в процесс и по-настоящему наберет вес. Сам Сталлоне объяснял свое желание принять участие в проекте тем, что все его принимают за простого качка, и он самостоятельно профинансировал часть проекта и согласился на символический гонорар, чтобы доказать, что способен на большее. По собственной просьбе сотрудник объявлял его появление словами «Толстяк идет на площадку!», что помогало ему держаться в образе незначительного, нелюбимого всеми шерифа. Чтобы сыграть частично оглохшего героя, Сталлоне закладывал одно ухо силиконом и учился читать по губам.
Криминальная драма про коррумпированных полицейских Нью-Джерси, снятая в подчеркнуто сдержанной, почти документальной манере, разительно контрастировала с прежними ролями Сталлоне — на одном экране с ним оказались Роберт Де Ниро, Харви Кейтель и Рэй Лиотта. Критики высоко оценили работу актера, но касса оказалась ниже ожиданий. Сам Сталлоне позже признавался, что фильм сработал в обратную сторону для его карьеры, усилив ощущение, что его время как звезды боевиков прошло.
«Король Талсы» (2022 — …).
По словам самого Сталлоне, еще в начале карьеры он безуспешно пытался попасть в гангстерское кино. Он даже пробовался на одного из 250 гостей свадьбы в «Крестном отце», но ему отказали, заявив, что он недостаточно похож на итальянца. Десятилетия спустя идея сериала родилась, когда продюсер Дэвид Глассер обронил в разговоре со сценаристом Тейлором Шериданом («Любой ценой», «Йеллоустоун»), что Сталлоне всегда мечтал сыграть гангстера, и он написал историю специально для него. Шоураннер первого сезона Терренс Уинтер («Клан Сопрано») отмечал, что Сталлоне, в отличие от привычных ему по прежним проектам актеров, постоянно переписывал реплики под себя.
Криминальная драма о нью-йоркском мафиози, отправленном после освобождения из тюрьмы за отсутствием перспектив в Оклахому «осваивать» почти захолустный город Талса, стала для Сильвестра первой ведущей ролью в телесериале и новым витком карьеры уже в 2020-х. Сериал пользуется большим успехом у зрителей и бьет рекорды сервиса Paramount+, критики тоже высоко оценивают шоу. Уже вышло три сезона, и проект продлен на четвертый, а также получил спин-офф с Сэмюэлом Л. Джексоном.
Даниил Хмелевской.