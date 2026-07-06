Больше полусотни пьяных водителей задержали в Красноярске на выходных

На прошлых выходных сотрудники полка ДПС задержали в Красноярске 51 нетрезвого водителя.
Среди задержанных нарушителей оказалось 12 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение, и 9 автолюбителя без водительского удостоверения. По вине автопьяниц в городе произошло 3 ДТП.
В отношении правонарушителей составили административные материалы за езду в состоянии опьянения. Любителям поездок подшофе грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уже уголовная ответственность.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия» (263−10−19).
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