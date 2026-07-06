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Беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 6 июля

Пассажиров предупредили о корректировках рейсов.

Источник: Время

Режим беспилотной опасности объявлен в Нижегородской области 6 июля. Об этом сообщает региональное РСЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения обломков БПЛА следует звонить по телефону 112.

В аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова введены ограничения: аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов.

Утром задерживается вылет в Минеральные воды. Также задерживается рейс из Калининграда.

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