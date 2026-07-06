Беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 6 июля

Режим беспилотной опасности объявлен в Нижегородской области 6 июля. Об этом сообщает региональное РСЧС.
Граждан просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения обломков БПЛА следует звонить по телефону 112.
В аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова введены ограничения: аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов.
Утром задерживается вылет в Минеральные воды. Также задерживается рейс из Калининграда.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше