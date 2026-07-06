Студентка в Хабаровске вынесла из магазина одежду на 28 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские задержали студентку техникума, которую подозревают в краже одежды из магазина. Ущерб составил около 28 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
По версии полиции, жительница Индустриального района зашла в магазин под видом обычной покупательницы. Вещи она, как установили правоохранители, вынесла без оплаты.
Раньше девушка в поле зрения полиции не попадала и к ответственности не привлекалась. Продать похищенное она не успела: одежду изъяли во время выемки.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.