Студентка в Хабаровске вынесла из магазина одежду на 28 тысяч рублей

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.