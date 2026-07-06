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По центру Омска пройдет парад семей

В Омске в среду, 8 июля 2026 года, состоится Всероссийский Парад семей, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Участники парада пройдут по центру города — по маршруту от Успенского собора (ул. Интернациональная, 12) до Свято-Никольского Казачьего собора (ул. Ленина, 27). У памятника небесных покровителей супружества — святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских — будет совершен молебен.

В рамках мероприятия также планируются выступления лучших творческих коллективов города, интерактивные площадки с хороводами и мастер-классами, спортивные эстафеты. После этого, как анонсировано, на главной сцене пройдет торжественное награждение семейных пар региона, проживших в браке более 25 лет.

Расписание:

• 18:00 — сбор участников и построение у Успенского собора. • 18:30 — движение парада. • 19:00 — молебен у памятника святым Петру и Февронии. • 19:20 — приветственное слово организаторов, чествование и награждение семей; далее — концертная программа у Свято-Никольского Казачьего собора.