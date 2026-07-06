По центру Омска пройдет парад семей

В рамках мероприятия также планируются выступления лучших творческих коллективов города, интерактивные площадки с хороводами и мастер-классами, спортивные эстафеты. После этого, как анонсировано, на главной сцене пройдет торжественное награждение семейных пар региона, проживших в браке более 25 лет.