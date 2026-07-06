По центру Омска пройдет парад семей

Участники парада пройдут по центру города — по маршруту от Успенского собора (ул. Интернациональная, 12) до Свято-Никольского Казачьего собора (ул. Ленина, 27). У памятника небесных покровителей супружества — святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских — будет совершен молебен.
В рамках мероприятия также планируются выступления лучших творческих коллективов города, интерактивные площадки с хороводами и мастер-классами, спортивные эстафеты. После этого, как анонсировано, на главной сцене пройдет торжественное награждение семейных пар региона, проживших в браке более 25 лет.
Расписание:
• 18:00 — сбор участников и построение у Успенского собора. • 18:30 — движение парада. • 19:00 — молебен у памятника святым Петру и Февронии. • 19:20 — приветственное слово организаторов, чествование и награждение семей; далее — концертная программа у Свято-Никольского Казачьего собора.