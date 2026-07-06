Ефрейтор Данила Судденко из Хабаровского края получил свою первую награду

Вот только один эпизод его службы. В составе группы ефрейтор Судденко выполнял задачу по восстановлению связи между штурмовыми подразделениями вблизи линии боевого соприкосновения. Он заметил приближение двух вражеских fpv-дронов и тут же предупредил группу об опасности.