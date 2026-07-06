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Ефрейтор Данила Судденко из Хабаровского края получил свою первую награду

Он вовремя заметил вражеские дроны и уничтожил их.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края ефрейтор Данила Судденко награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащий железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Данила Судденко был призван на военную службу осенью 2024 года.

Приняв решение заключить контракт с Министерством обороны РФ, он направился в зону проведения специальной военной операции.

Вот только один эпизод его службы. В составе группы ефрейтор Судденко выполнял задачу по восстановлению связи между штурмовыми подразделениями вблизи линии боевого соприкосновения. Он заметил приближение двух вражеских fpv-дронов и тут же предупредил группу об опасности.

Точными выстрелами из личного оружия Данила уничтожил оба беспилотника, предотвратив возможные потери среди личного состава и повреждения нашей техники.

Группа преодолела опасный участок, достигла назначенной позиции и установила оборудование связи.

За проявленные отвагу и профессионализм ефрейтор Данила Алексеевич Судденко удостоен ведомственной награды — медали «За воинскую доблесть» II степени.