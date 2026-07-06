Волгоградцы смогут вернуть часты суммы за путевку в летний лагерь

Для частичной компенсации потраченной суммы должны быть соблюдены два условия — лагерь имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и реализацию образовательной программы. Расходы горожан при этом должны относиться непосредственно к образовательной составляющей путевки. Сумма налогового вычета на обоих родителей составит максимум 110 тысяч рублей в год.