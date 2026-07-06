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Сильный ветер унес катамаран с людьми в Павлодарской области

На озере Жасыбай в Павлодарской области сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих, чей катамаран из-за сильного ветра и высоких волн оказался далеко от берега, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих на озере Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области. Люди оказались в опасности после того, как их катамаран потерял управление.

Во время патрулирования акватории спасатели заметили, что из-за сильного ветра и высоких волн плавательное средство унесло на значительное расстояние от берега. Отдыхающие уже не могли самостоятельно вернуться.

Спасатели оперативно направились к месту происшествия, эвакуировали людей и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В ведомстве напомнили, что перед выходом на воду необходимо учитывать прогноз погоды и избегать использования плавательных средств при сильном ветре и волнении.

«Во время отдыха соблюдайте правила безопасности и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112», — призвали в МЧС.

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