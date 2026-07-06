От +17 до +29 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 6 июля

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с. В ночь на вторник также ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с.