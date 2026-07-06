Департамент транспорта проверил ряд городских маршрутов

По поручению главы города специалисты Департамента транспорта совместно с представителями перевозчиков ежедневно проводят проверку работы систем кондиционирования воздуха в ростовских автобусах, работающих на маршрутах. — В соответствии с муниципальными контрактами автобусы должны быть оборудованы кондиционерами, и при среднесуточной температуре воздуха +20 градусов, водители обязаны их включать. — прокомментировал рейд и.о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов. — Ежедневно мы работаем на линиях, чтобы выявлять автобусы, у которых возникли технические неисправности. Места для проверок выбираются с большим пассажиропотоком — это крупные транспортно-пересадочные узлы, такие как Центральный рынок, главный ЖД-вокзал, конечные остановки, на которых сходится большое количество маршрутов. В пятницу 3 июля было проверено 70 автобусов, выявлено 8 нарушений. За допущенные нарушения к перевозчикам будут применяться меры гражданско-правовой ответственности, в рамках муниципальных контрактов. Однако в условиях высокой нагрузки на транспортную систему возможны небольшие сбои. Если вы заметили, что в автобусе не работает кондиционер, пожалуйста, сообщите об этом по телефону кол-центра 8−800−222−76−76 (звонок бесплатный). При этом необходимо сообщить государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки. После выявления неработающего кондиционера автобус должен дозавершить свой рейс, и только после этого отправиться в депо для ремонта. Вместо него на маршрут выезжает резервный автобус. Как рассказал директор филиала МУП МТК Ростовпассажиртранс Виталий Опаренко, в автобусах до 2018 года имеются конструктивные недочеты, которые снижают эффективность кондиционеров при высоких температурах воздуха. Заводы-производители идут нам навстречу и учитывают предложения и замечания транспортных предприятий, совершенствуя конструктив. Новые автобусы, закупленные городом весной этого года, оснащены более мощными компрессорами, потоки холодного воздуха равномерно перераспределяются по салону. Работа по обновлению подвижного состава продолжится. Об этом сообщил сайт администрации Ростова.