В ночь на 6 июля над Ростовской областью сбили 15 дронов ВСУ

Сутками ранее донской край также подвергся ударам. В ночь на 5 июля военные перехватили ракету и дроны над Ростовом-на-Дону и четырьмя населенными пунктами. В Советском районе Ростова при падении обломков дрона повреждено остекление здания общепита.