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В ночь на 6 июля над Ростовской областью сбили 15 дронов ВСУ

Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 15 дронов над Гуково и пятью районами области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 июля дежурные силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку ВСУ. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки 15 беспилотников уничтожили в городе Гуково и пяти районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — заявил руководитель региона.

Удары вражеских аппаратов военные успешно сбили над территориями Верхнедонского, Миллеровского, Каменского, Тарасовского и Усть-Донецкого муниципалитетов.

Сутками ранее донской край также подвергся ударам. В ночь на 5 июля военные перехватили ракету и дроны над Ростовом-на-Дону и четырьмя населенными пунктами. В Советском районе Ростова при падении обломков дрона повреждено остекление здания общепита.

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