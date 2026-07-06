Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью уничтожены 15 беспилотников

Ночью 6 июля ПВО уничтожила 15 беспилотников в Гуково, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Усть-Донецкоми районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 6 июля ПВО уничтожила 15 беспилотников в Гуково, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Усть-Донецкоми районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Советском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили остекление здания заведения общепита. Пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание также не было зафиксировано.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше