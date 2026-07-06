Над Ростовской областью уничтожены 15 беспилотников

Ночью 6 июля ПВО уничтожила 15 беспилотников в Гуково, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Усть-Донецкоми районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Советском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили остекление здания заведения общепита. Пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание также не было зафиксировано.
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