В нацпарке «Красноярские Столбы» открылся центр научного волонтерства «Норникеля»

В красноярском национальном парке «Столбы» состоялось торжественное открытие Центра научного волонтерства «Норникеля».
Это первый в России многофункциональный центр для сохранения биоразнообразия и развития заповедного и научного волонтерства, построенный в особо охраняемой природной территории.
«Мы много лет поддерживаем взаимоотношения с национальным парком “Красноярские столбы”. И очень много волонтёров каждый год приходят сюда, чтобы помочь в благоустройстве, строительстве экотроп, создании смотровых площадок, установке аншлагов и других работ. Причем “Норникель” привлекает к этой работе и другие компании. И сотрудники нам регулярно говорили, что нет какого-то места, отправной точки, где можно было бы всех собрать, провести инструктаж», — рассказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.
Центр объединит не только корпоративных волонтеров и бизнес, но и некоммерческие организации, представителей национального парка, научного сообщества.
«Мы очень надеемся, что центр научного волонтёрства также будет привлекать студентов профильных специальностей, школьников. Чтобы после участия в различных научных экспедициях или добровольческих акциях они тоже выбирали это своим делом жизни. Хочется, чтобы этот центр стал центром притяжения для любых активных жителей», — отметила Ирина Жуйкова.
В первый же день своей работы центр волонтерства стал местом для проведения двух мероприятий — круглого стола, посвященного биоразнообразию и вкладу бизнеса в его сохранение, а также дискуссии о том, как волонтеры могут поменять территорию. Представители территорий ответственности «Норникеля» и других компаний рассказали о своей работе в этом направлении и договорились о дальнейшем взаимодействии.
«Мы провели площадку по обсуждению вопросов биоразнообразия и участию в этом бизнеса. Мне показалось, дискуссия была очень интересная. Один из участников предложил продолжить ее осенью в более расширенном составе. Это позволит на базе этого центра собрать волонтёров, которые дадут предложения в программу “Норникеля” по сохранению биоразнообразия, а другие бизнесы смогут рассказать о своей повестке и посоветоваться, как нам всем вместе сохранять природу», — отметила руководитель направления по взаимодействию с профильными органами власти «Норникеля» Евгения Алькова.
Участником круглого стола стала директор по охране природы фонда «Природа и Люди» Виктория Элиас. Она отметила, что создание Центра научного волонтерства на «Столбах» — очень хорошая инициатива «Норникеля».
«У этой инициативы большое будущее. Потому что для того, чтобы сохранить и восстановить биологическое разнообразие, обеспечить его устойчивое использование, необходимо знать, какие процессы идут в экосистемах, сколько где и каких животных есть. И обеспечить это может только мониторинг, который невозможно проводить только силами сотрудников особо охраняемых природных территорий или ученых. Вовлечение волонтеров, которые помогут в сборе данных и их обработке, действительно позволит обеспечить гораздо лучшие условия для того, чтоб достичь всех наших заявленных результатов и обеспечить работу так называемой гражданской науки», — отметила Виктория Элиас.
Эксперт фонда «Природа и Люди» подчеркнула, что у «Норникеля» есть 10-летняя экологическая стратегия, которая планомерно реализуется и позволяет добиваться измеримых результатов. При этом компания демонстрирует открытость в этой деятельности и входит по данному параметру в тройку лидеров среди представителей горнодобывающего и металлургического сектора.