В нацпарке «Красноярские Столбы» открылся центр научного волонтерства «Норникеля»

«У этой инициативы большое будущее. Потому что для того, чтобы сохранить и восстановить биологическое разнообразие, обеспечить его устойчивое использование, необходимо знать, какие процессы идут в экосистемах, сколько где и каких животных есть. И обеспечить это может только мониторинг, который невозможно проводить только силами сотрудников особо охраняемых природных территорий или ученых. Вовлечение волонтеров, которые помогут в сборе данных и их обработке, действительно позволит обеспечить гораздо лучшие условия для того, чтоб достичь всех наших заявленных результатов и обеспечить работу так называемой гражданской науки», — отметила Виктория Элиас.