Экс-директор Протон-ПМ стал кандидатом в депутаты заксобрания Пермского края

«Большая часть моей трудовой биографии связана с двигателестроением. В “заводских” кварталах живут люди, с которыми мы не только развивали производство, но и благоустраивали дворы, улицы, создавали комфортные условия и в производственных цехах, и в жилых кварталах», — написал он.