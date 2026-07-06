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Экс-директор Протон-ПМ стал кандидатом в депутаты заксобрания Пермского края

Игорь Арбузов, возглавлявший до 2014 года «Протон-ПМ», стал кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края от партии ЛДПР. О своем выдвижении он написал в своих социальных сетях. Игорь Арбузов уточнил, что он станет кандидатом по избирательному округу № 11 (Тихий Компрос, Клары Цеткин, Коминтерна, Краснова, Крохалева, Октябрьский, Бахаревка, Липовая Гора, Соболи).

Источник: Коммерсантъ

Игорь Арбузов, возглавлявший до 2014 года «Протон-ПМ», стал кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края от партии ЛДПР. О своем выдвижении он написал в своих социальных сетях. Игорь Арбузов уточнил, что он станет кандидатом по избирательному округу № 11 (Тихий Компрос, Клары Цеткин, Коминтерна, Краснова, Крохалева, Октябрьский, Бахаревка, Липовая Гора, Соболи).

«Большая часть моей трудовой биографии связана с двигателестроением. В “заводских” кварталах живут люди, с которыми мы не только развивали производство, но и благоустраивали дворы, улицы, создавали комфортные условия и в производственных цехах, и в жилых кварталах», — написал он.

Игорь Арбузов с 2006 по конец 2014 года возглавлял «Протон-ПМ», специализирующееся на производстве ракетных двигателей. Сейчас господин Арбузов является советником гендиректора АО «НПО “Энергомаш”.

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