В Арктическом плавучем университете начали исследование адаптации к Арктике

В нескольких контрольных точках у участников экспедиции возьмут образцы утренней и вечерней слюны, а также венозной крови для мониторинга уровня кортизола, тестостерона, дегидроэпиандростерона (ДГЭА) с последующим определением индексов ДГЭА/кортизол, тестостерон/кортизол, значения которых будут использоваться для оценки адаптационных резервов организма. Кортизол — катаболический гормон, он в основном выделяется при стрессе, а ДГЭА — анаболический, он выделяется одновременно с кортизолом и помогает этот стресс компенсировать.