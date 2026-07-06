В Арктическом плавучем университете начали исследование адаптации к Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Исследование особенностей адаптации участников экспедиции к условиям Арктики началось в рейсе Арктического плавучего университета (АПУ-2026), который приступил к работам в Баренцевом море, сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Александра Елфимова. Исследователи изучают вариабельность ритма сердца, соотношение уровней гормонов, психоэмоциональное состояние и качество сна.
«Исследуя Арктику, специалисты сами подвергаются воздействию целого комплекса сложных климатических, судовых и социальных условий, приспособиться к которым необходимо в кратчайшие сроки для успешного осуществления научных задач. Поэтому принципиальное значение приобретает развитие методов, направленных на изучение процессов адаптации организма и разработку мер для поддержания соответствующей приспособляемости исследователей к условиям труда», — сказала Елфимова.
В нескольких контрольных точках у участников экспедиции возьмут образцы утренней и вечерней слюны, а также венозной крови для мониторинга уровня кортизола, тестостерона, дегидроэпиандростерона (ДГЭА) с последующим определением индексов ДГЭА/кортизол, тестостерон/кортизол, значения которых будут использоваться для оценки адаптационных резервов организма. Кортизол — катаболический гормон, он в основном выделяется при стрессе, а ДГЭА — анаболический, он выделяется одновременно с кортизолом и помогает этот стресс компенсировать.
В динамике рейса участники будут проходить исследование уровня тревожности, концентрации произвольного внимания, вариабельности ритма сердца в покое и при выполнении ортостатической пробы, а также впервые вести ежедневный дневник сна. «В этом году мы добавляем тестирование сна. Необходим ежедневный мониторинг. Мы же смотрим гормоны, которые имеют циркадный ритм, их уровень меняется в течение суток. Например, низкий уровень кортизола во время медленноволнового сна создает противовоспалительное окно, которое необходимо для активации клеток, формирования иммунологической памяти», — добавила собеседница агентства.
Специфика коротких арктических рейсов в том, что сон их участников нерегулярный, порой непрерывные исследования продолжаются сутки и более, а высадки на острова проходят в ночное время. Также на качество сна влияет полярный день. Все эти особенности необходимо изучать, чтобы разрабатывать профилактические меры для повышения адаптационного резерва участников полярных экспедиций и вахтовиков.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.