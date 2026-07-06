«Один из моментов может быть ограничительным». Белорусский депутат сказал, будут ли вводить ограничения соцсетей для подростков

Бузин назвал попытки запрета и блокировок проблемой для общества, тем более в случае компьютерных технологий, в которых молодежь чаще разбирается лучше родителей. Депутат считает, что принудительными мерами проблему с доступом детей в соцсетях не решить. И опыт Австралии, которая едва ли не первой ввела такой закон, это показывает: ограничение не работает с учетом программ и технологий для обхода возрастных запретов. Также депутат заявил, что запрет может привести к криминализации сферы: