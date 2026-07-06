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«Один из моментов может быть ограничительным». Белорусский депутат сказал, будут ли вводить ограничения соцсетей для подростков

Депутат сказал, будут ли ограничивать соцсети для подростков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Николай Бузин сказал в эфире телеканала СТВ, будут ли ограничивать соцсети для подростков в Беларуси.

Бузин назвал попытки запрета и блокировок проблемой для общества, тем более в случае компьютерных технологий, в которых молодежь чаще разбирается лучше родителей. Депутат считает, что принудительными мерами проблему с доступом детей в соцсетях не решить. И опыт Австралии, которая едва ли не первой ввела такой закон, это показывает: ограничение не работает с учетом программ и технологий для обхода возрастных запретов. Также депутат заявил, что запрет может привести к криминализации сферы:

— И все равно в ней будут находиться сферы, которые подпадают под вариант неправильного использования данного контента.

Касаемо использования молодыми людьми социальных сетей, Бузин видит необходимость работать с молодежью и родителями:

— Надо объяснять и по большому счету не терять своих детей.

Вопрос ограничения соцсетей, говорит Бузин, обсуждался на консультативных мероприятиях, на семинарах.

— И мы тоже приходим очень взвешенно к вопросам «надо — не надо». То, что эту сферу нельзя оставлять без внимания, однозначно. Но там надо действовать как хирург — не навредить. Может быть, маленькими шагами, — говорит Бузин, замечая, что белорусское общество продумываем каждый шаг перед принятием решения.

По словам депутата, «делать резких движений в этой области не следует», но он добавляет:

— Один из моментов может быть ограничительным, не исключаю этого. Но в этом случае должно всем быть понятно правило игры, должны быть регуляторы. И мы должны иметь реальные возможности по реализации тех мероприятий, о которых говорим.

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