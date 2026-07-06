Посол Ирана: Али Хаменеи из всей мировой литературы считал образцом русскую

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи считал русскую литературу уникальным образцом для молодых иранских писателей.
«Он неоднократно упоминал шедевры Достоевского, Толстого и Чехова, указывая на причины популярности этих писателей в Иране. Ответ кроется в нашем общем духе; глубокие моральные проблемы, стремление к справедливости, духовные пласты и точка зрения, сочетающая в себе страдания и веру в Бога, которые пронизывают русскую литературу, — все это имеет глубокую духовную связь с подлинной иранской культурой. Опираясь на эти сходства, мученик считал преданную своему делу русскую литературу уникальным образцом для молодых иранских писателей; образцом, который научил нас, как навсегда увековечить в мировой истории великие эпосы, такие как Священная оборона и Исламская революция, с помощью волшебного языка рассказов», — отметил дипломат в статье для ТАСС.
Как подчеркнул посол, Хаменеи рассматривал русскую художественную литературу не просто как средство развлечения, а «как духовную идентичность и всеобъемлющее зеркало истории нации». «Даже любопытные западные СМИ, которые следят за всеми аспектами дружеских отношений между двумя цивилизованными и литературными странами, Ираном и Россией, и ищут в них лишь недостатки, были вынуждены признать этот глубокий интерес мученика-вождя к русской литературе. Например, газета “Гардиан” в своем репортаже с удивлением отметила это интеллектуальное достоинство и признала, что иранский лидер обладал совершенно специализированным, структуралистским и чрезвычайно проницательным взглядом на великие романы мира», — указал Джалали.
По его словам, наиболее яркое проявление этой узкоспециализированной точки зрения у Али Хаменеи проявилось в его критике и сравнении художественной литературы. «В то время как многие мировые критики считают роман Шолохова “Тихий Дон” вершиной советской литературы, аятолла Хаменеи в подробном анализе оценил трилогию Алексея Толстого “Хождение по мукам” как превосходящую и более успешную в плане техники и достоверного повествования о жертвах нации. Такой уровень критики характеризует лидера, который признавал дух и правду истории вне зависимости от имен и наград», — добавил иранский посол.
«Завершу эту статью цитатой революционного лидера о причинах важности русской литературы: “Если присмотреться, то самые прекрасные и художественные произведения искусства и великие романы — это те, где нация совершает великие дела. “Война и мир” Толстого — это о необычайном сопротивлении русского народа вторжению Наполеона и о великом движении, которое жители Москвы предприняли, чтобы ему помешать. У Толстого есть и другие книги, но, на мой взгляд, эта выделяется тем, что полностью посвящена духу защиты русского народа”, — процитировал Джалали Хаменеи.