Посол Ирана: Али Хаменеи из всей мировой литературы считал образцом русскую

«Он неоднократно упоминал шедевры Достоевского, Толстого и Чехова, указывая на причины популярности этих писателей в Иране. Ответ кроется в нашем общем духе; глубокие моральные проблемы, стремление к справедливости, духовные пласты и точка зрения, сочетающая в себе страдания и веру в Бога, которые пронизывают русскую литературу, — все это имеет глубокую духовную связь с подлинной иранской культурой. Опираясь на эти сходства, мученик считал преданную своему делу русскую литературу уникальным образцом для молодых иранских писателей; образцом, который научил нас, как навсегда увековечить в мировой истории великие эпосы, такие как Священная оборона и Исламская революция, с помощью волшебного языка рассказов», — отметил дипломат в статье для ТАСС.