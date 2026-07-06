Юниоры ФК «Пари НН» сыграли с «Тюменью» в Нижнем Новгороде

Юниоры ФК «Пари НН» (U-16) одержали вторую крупную победу подряд, сократив отставание от первого места до двух очков. 5 июля они принимали в Нижнем Новгороде ФК «Тюмень».
Уже к 14 минуте нижегородцы смогли трижды поразить ворота соперника. До перерыва гости сократили разрыв в счете до минимума. Однако во втором тайме полностью доминировали футболисты «Пари НН», которые довели дело до крупной победы — 6:2.
«Наши ребята — молодцы! Вышли на поле с отличным настроем и забрали свои три очка. Будем продолжать играть в свой футбол», — сказал старший тренер «Пари НН» (U-16) Владимир Петков.
Юниоры «Пари НН» (U-15) играли не хуже, но в отличие от старших товарищей свои моменты не реализовали. В этом матче 2:0 — победа «Тюмени».