Более 2,4 тысячи человек приняли участие в субботнике в Алматы

Масштабная акция охватила все восемь районов города и объединила тысячи участников, передает DKNews.kz.
Во время уборки коммунальные службы и жители очищали общественные пространства, улицы и другие городские территории.
На уборку вышли тысячи участников.
В экологической акции приняли участие около 2,4 тысячи человек.
Для проведения работ было задействовано:
94 единицы специализированной техники; сотрудники коммунальных служб; участники экологической акции.
По итогам субботника удалось собрать и вывезти 905 кубометров мусора и различных отходов.
Особое внимание уделили общественным пространствам.
Во время субботника работы проводились на наиболее посещаемых территориях города.
Были очищены:
улицы; общественные пространства; скверы; территории вдоль магистралей; участки возле водных объектов.
Такие мероприятия проходят в Алматы на регулярной основе в рамках программы «Таза Қазақстан».
Что это дает.
Еженедельные экологические акции помогают поддерживать чистоту города, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортную среду для жителей. Кроме того, подобные мероприятия формируют культуру бережного отношения к окружающей среде и вовлекают горожан в благоустройство Алматы.