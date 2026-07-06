Более 2,4 тысячи человек приняли участие в субботнике в Алматы

Еженедельные экологические акции помогают поддерживать чистоту города, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортную среду для жителей. Кроме того, подобные мероприятия формируют культуру бережного отношения к окружающей среде и вовлекают горожан в благоустройство Алматы.