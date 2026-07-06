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Более 2,4 тысячи человек приняли участие в субботнике в Алматы

В Алматы 4 июля состоялся очередной еженедельный субботник, организованный в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

Источник: Деловой Казахстан

Масштабная акция охватила все восемь районов города и объединила тысячи участников, передает DKNews.kz.

Во время уборки коммунальные службы и жители очищали общественные пространства, улицы и другие городские территории.

На уборку вышли тысячи участников.

В экологической акции приняли участие около 2,4 тысячи человек.

Для проведения работ было задействовано:

94 единицы специализированной техники; сотрудники коммунальных служб; участники экологической акции.

По итогам субботника удалось собрать и вывезти 905 кубометров мусора и различных отходов.

Особое внимание уделили общественным пространствам.

Во время субботника работы проводились на наиболее посещаемых территориях города.

Были очищены:

улицы; общественные пространства; скверы; территории вдоль магистралей; участки возле водных объектов.

Такие мероприятия проходят в Алматы на регулярной основе в рамках программы «Таза Қазақстан».

Что это дает.

Еженедельные экологические акции помогают поддерживать чистоту города, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортную среду для жителей. Кроме того, подобные мероприятия формируют культуру бережного отношения к окружающей среде и вовлекают горожан в благоустройство Алматы.