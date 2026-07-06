Россиян предупредили о мошенниках в Стамбуле: чего опасаться туристам

Мошенники в Стамбуле обманывают туристов под предлогом помощи с пополнением транспортных карт. Об этом сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю.
Отставной полицейский начальник уточнил, что аферисты дежурят на популярных у туристов станциях и в аэропортах Стамбула, предлагая помощь при покупке или пополнении транспортных карт через автоматы.
«За счет махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику», — сказал он в интервью РИА Новости.
Бегюрджю призвал туристов не обращаться за подобной «помощью» к посторонним и выполнять все операции самостоятельно.
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