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Россиян предупредили о мошенниках в Стамбуле: чего опасаться туристам

Туристов в Стамбуле предупредили о схемах мошенничества с транспортными картами.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники в Стамбуле обманывают туристов под предлогом помощи с пополнением транспортных карт. Об этом сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю.

Отставной полицейский начальник уточнил, что аферисты дежурят на популярных у туристов станциях и в аэропортах Стамбула, предлагая помощь при покупке или пополнении транспортных карт через автоматы.

«За счет махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику», — сказал он в интервью РИА Новости.

Бегюрджю призвал туристов не обращаться за подобной «помощью» к посторонним и выполнять все операции самостоятельно.

Ранее KP.RU сообщал, что на Бали зафиксирован рост случаев криптовалютного мошенничества в отношении иностранных туристов, включая граждан России. Злоумышленники действуют через Telegram, предлагая обмен USDT по курсу заметно выгоднее рыночного.