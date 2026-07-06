Юрист Черных: В 2027 году у россиян будет 247 рабочих дней

Почти 80 процентов россиян отвечают на рабочие сообщения во время отдыха. А около 69 процентов берут в отпуск рабочий ноутбук «на всякий случай», следует из результатов исследования российского сервиса для управления командами и рабочими процессами. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, кто виноват в сорванном отдыхе и как это отразится на сотруднике и бизнесе.