Юрист Черных: В 2027 году у россиян будет 247 рабочих дней

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 247 рабочих дней. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Надежда Черных.
— В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней, — сказала Черных.
По словам специалиста, общее количество дней отдыха, включая выходные и государственные праздники, составит 118, передает РИА Новости.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным выходным днем для всех жителей России. По его мнению, такой праздник должен быть посвящен укреплению семейных ценностей, воспитанию детей и популяризации многодетности. Онищенко также не поддержал идею сделать выходной только для многодетных семей.
Почти 80 процентов россиян отвечают на рабочие сообщения во время отдыха. А около 69 процентов берут в отпуск рабочий ноутбук «на всякий случай», следует из результатов исследования российского сервиса для управления командами и рабочими процессами. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, кто виноват в сорванном отдыхе и как это отразится на сотруднике и бизнесе.