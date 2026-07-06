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Поиски девочек в Туве расширили до Саяно-Шушенского водохранилища

Поиски продолжаются, задействованы все силы.

Спасатели МЧС России расширили зону поисков пропавших в Кызыле школьниц. На 6 июля основные силы сосредоточены на осмотре береговой линии в Улуг-Хемском районе, а маршруты поисков доведены до Саяно-Шушенского водохранилища.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Республике Тыва, за всё время поисковых работ обследовано 265 километров береговой зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов из коряг и древесины. Водолазы совершили 10 спусков и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.

Поиски продолжаются, задействованы все силы. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.

Напомним, что девочки пропали вечером 1 июля. На берегу Енисея были найдены их телефоны, позже также нашли их обувь.

Ранее мы собщали, что более 700 волонтёров ежедневно ищут пропавших девочек в Туве.

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