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В Перми с 6 июля изменят движение трех автобусных маршрутов

Корректировки введут из-за ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта сообщил о внесении изменений в движение автобусных маршрутов № 27 «Пл. Дружбы — м/р Нагорный», № 50 М/р Крохалева — м/р Парковый«и № 72 “Ул. Гатауллина — Автовокзал” (компенсационный). Изменения начнут действовать с 6 июля из-за ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева.

Городской департамент проанализировал пассажиропоток для оценки перераспределения нагрузки на маршрутную сеть. Основные пиковые нагрузки на маршрутах возникают при начале и окончании смен на промышленных предприятиях. Корректировки ввели с учетом более комфортного совершения поездок.

На маршрутах № 27 и № 50 изменят время ряда отправлений в течение дня. На маршруте № 72 введут отдельные рейсы на наиболее востребованном участке между остановками «Ул. Гатауллина» и «Город трудовой доблести». Изменения позволят части автобусов быстрее оборачиваться по наиболее популярному участку, что уменьшит время ожидания.