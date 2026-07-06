В Перми с 6 июля изменят движение трех автобусных маршрутов

На маршрутах № 27 и № 50 изменят время ряда отправлений в течение дня. На маршруте № 72 введут отдельные рейсы на наиболее востребованном участке между остановками «Ул. Гатауллина» и «Город трудовой доблести». Изменения позволят части автобусов быстрее оборачиваться по наиболее популярному участку, что уменьшит время ожидания.