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ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что удар стал ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

— В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили в Константиновке несколько сотен тел своих бойцов. О том, что российские военные освободили город, стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил России.

В ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом глава России также заявил, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

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