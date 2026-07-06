Воспитательница из Хабаровска перевела мошенникам больше миллиона рублей

В Хабаровске 57-летняя воспитательница детского сада перевела мошенникам 1 055 000 рублей. Ей пообещали выгодный заработок на инвестиции, но в итоге оставили с пустым кошельком, сообщает hab.aif.ru.
Жительница Железнодорожного района увидела в мессенджере объявление о быстром доходе на инвестициях и написала в бот. Ей ответили люди, которые представились менеджерами крупной виртуальной инвестиционной платформы и предложили начать торговлю через специальное приложение.
На соблазнительную наживку аферистов женщина клюнула. Она скачала программу и за шесть дней в конце июня перевела туда крупную сумму: 970 тысяч рублей, взятых в кредит, и ещё 85 тысяч рублей сверху из личных сбережений.
Как только деньги поступили в «личный кабинет», связь с «менеджерами» оборвалась. Мошенники заблокировали все каналы общения и растворились с украденными средствами. Хабаровчанке не осталось другого выбора, как обратиться за помощью в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.