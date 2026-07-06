В Иркутске часть города осталась без горячей воды до 16 июля

Ранее КП-Иркутск рассказывала о конфликте на заправке в Усть-Ордынском, где водитель Audi Q7 попытался объехать очередь и устроил скандал, угрожая женщине и полицейскому. На видео, которое облетело соцсети, слышно, как мужчина кричит «я вас всех порасшибаю», в ответ на агрессию сотруднику пришлось достать табельное оружие, после чего водитель скрылся.