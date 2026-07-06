6 июля в Самарской области ограничили мобильный интернет из-за опасности БПЛА

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 6 июля. Напомним, что ночью в регионе объявили беспилотную опасность и ввели режим «ковер»: аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты. В таких ситуациях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.
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