Фанпарк «Бобровый лог» приглашает отпраздновать День Ивана Купалы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 июля в «Бобровом логе» пройдет праздник с традициями, играми, музыкой и купальской магией, на который приглашаются все желающие.
В программе:
18:00 — детская игровая программа «Волшебный цветок папоротника». Будем искать удачу и выполнять увлекательные задания. Программа завершится веселой пенной вечеринкой для детей.
18:30−19:30 — мастер-классы. Плетем венки и создаем обереги своими руками.
19:00 — концерт фолк-группы «Болого». Живая музыка и летняя атмосфера.