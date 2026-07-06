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Фанпарк «Бобровый лог» приглашает отпраздновать День Ивана Купалы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 июля в «Бобровом логе» пройдет праздник с традициями, играми, музыкой и купальской магией, на который приглашаются все желающие.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 июля в «Бобровом логе» пройдет праздник с традициями, играми, музыкой и купальской магией, на который приглашаются все желающие.

В программе:

18:00 — детская игровая программа «Волшебный цветок папоротника». Будем искать удачу и выполнять увлекательные задания. Программа завершится веселой пенной вечеринкой для детей.

18:30−19:30 — мастер-классы. Плетем венки и создаем обереги своими руками.

19:00 — концерт фолк-группы «Болого». Живая музыка и летняя атмосфера.