На Украине ограничили движение поездов

В Киевской области ограничено движение поездов на нескольких участках железной дороги. Об этом сообщила компания «Укржелдорга» в своем Telegram-канале.
Как уточнили в компании, решение принято Госслужбой по чрезвычайным ситуациям Украины по соображениям безопасности. Для движения поездов организованы объездные маршруты. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. В городе была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 6 июля, по данным Минобороны, в ответ на террористические атаки Киева ВС России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам критической инфраструктуры Украины и не атакуют мирное население и объекты гражданского назначения.