Сергей Кравчук: «Проводим колоссальный объем работ на теплосетях в Хабаровске»

В Хабаровске полным ходом идёт кампания по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На ремонт и модернизацию тепловых сетей в этом году выделено порядка миллиарда рублей направлено по линии АО «ДГК», ещё 300 миллионов рублей на устранение аварийных участков потратят муниципальные тепловые сети.
Ремонт теплосетей находится на личном контроле мэра Хабаровска Сергея Кравчука. В настоящее время работы развернуты на 22 участках по всему городу. По поручению главы города профильные структуры на регулярной основе инспектируют ход работ на объектах. Один из них — головной участок 17-й тепломагистрали по улице Суворова. Эта артерия обеспечивает теплом и горячей водой практически весь Южный микрорайон вплоть до посёлка Сосновка и напрямую влияет на надежность теплоснабжения потребителей от ТЭЦ-1, а в перспективе — от строящейся ТЭЦ-4.
Параллельно ремонт идёт на улице Фурманова. Здесь готовность объекта составляет порядка 30%. Завершить работы и полностью восстановить дорожное покрытие на улицах Суворова и Фурманова планируется до 10 сентября.
Другой важный адрес — переулок Молдавский, 1. Работы на этом объекте ведутся по прямому поручению мэра города. Этот участок долгое время оставался «болевой точкой»: только за прошлый отопительный сезон здесь было зафиксировано и устранено около семи повреждений. Сейчас теплотрассу меняют полностью. Гарантия на новые трубы составляет 30 лет.
«В этом году мы проводим колоссальный объем работ на теплосетях. В некоторых местах мы не просто меняем трубы, а намеренно увеличиваем их диаметр, чтобы улучшить качество теплоснабжения в домах и заложить резерв для подключения будущих жилых кварталов и социальных объектов. Безусловно, такие объемы связаны с временными неудобствами для хабаровчан. Но граждане должны понимать, что это делается для их блага, чтобы зимой в их квартирах было тепло. Главное мое требование к строителям — завершить благоустройство пешеходных зон к первому сентября. Когда дети пойдут в школы, они должны идти по качественным, чистым тротуарам. Для нас это принципиальный вопрос», — подчеркнул мэр Хабаровска.
Все основные работы на коммунальных сетях города подрядные организации планируют завершить к началу сентября, после чего начнётся подготовка систем теплоснабжения к запуску.