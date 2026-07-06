Сергей Кравчук: «Проводим колоссальный объем работ на теплосетях в Хабаровске»

«В этом году мы проводим колоссальный объем работ на теплосетях. В некоторых местах мы не просто меняем трубы, а намеренно увеличиваем их диаметр, чтобы улучшить качество теплоснабжения в домах и заложить резерв для подключения будущих жилых кварталов и социальных объектов. Безусловно, такие объемы связаны с временными неудобствами для хабаровчан. Но граждане должны понимать, что это делается для их блага, чтобы зимой в их квартирах было тепло. Главное мое требование к строителям — завершить благоустройство пешеходных зон к первому сентября. Когда дети пойдут в школы, они должны идти по качественным, чистым тротуарам. Для нас это принципиальный вопрос», — подчеркнул мэр Хабаровска.