Сибирские работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих профессий

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).