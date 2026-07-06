Сибирские работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих профессий

Российские работодатели, в том числе из Сибирского ФО, составили рейтинг самые важных навыков для рабочих профессий.
На первом месте расположились высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего — 53%), на втором — знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем — умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.
Также в топ-10 вошли: электромонтажные и электроремонтные работы (18% компаний); навыки настройки и наладки производственного оборудования (18% компаний); управление подъемно-транспортными механизмами и спецтехникой (16% компаний); работа с измерительным и контрольным инструментом (16% компаний); слесарная обработка и сборка металлоконструкций (14% компаний); выполнение строительных и отделочных работ (12% компаний); выполнение сварочных работ (8% компаний).
Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).
Помимо этого, ценными для работодателей оказались: эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость (19% компаний); развитое чувство ответственности, мотивированность (17% компаний); коммуникабельность (14% компаний); готовность к переобучению и повышению квалификации (13% компаний); сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция (13% компаний); внимательность (12% компаний).
Среди наиболее дефицитных — ответственность и надежность, об этом говорят 34% опрошенных. Почти столько же компаний указывают на недостаток у работников критического мышления и умения решать проблемы (33%). На третьем месте — стрессоустойчивость и саморегуляция (24%). Эти навыки напрямую влияют на качество работы и готовность сотрудников выдерживать нагрузку.
При этом многие работодатели отмечают, что готовы платить зарплату выше средней по рынку соискателям, обладающим необходимыми для компании компетенциями, — об этом говорят 60% опрошенных, еще 13% хотели бы это делать, будь у них дополнительный зарплатный фонд на такие цели.
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