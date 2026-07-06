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Красноярская няня вынесла из дома шубу и золото на 1,3 млн рублей: вещи нашли в ломбарде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске вынесли приговор няне, которая украла у семьи работодателей ювелирные украшения и норковую шубу. Общий ущерб составил около 1,3 млн рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске вынесли приговор няне, которая украла у семьи работодателей ювелирные украшения и норковую шубу. Общий ущерб составил около 1,3 млн рублей.

Супруги нашли няню по объявлению в 2023 году. Почти два года женщина работала в семье, однако осенью 2025 года хозяева заметили пропажу: из шкатулки исчезли золотые кольца, а из шкафа — шуба.

По данным суда, сначала няня сдала в ломбард шубу и золотое кольцо. Позже она забрала из квартиры еще два украшения. Деньги женщина потратила на личные нужды.

Полицейские нашли похищенное имущество в ломбарде и вернули его владельцам. Центральный районный суд Красноярска признал няню виновной в краже и назначил ей 3 года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.