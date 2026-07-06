В Ростове с 25 июля изменят схему движения транспорта на трех улицах

Уточняется, что скоростной лимит на Мичуринской начнет действовать от улицы Калинина до Манежной, а на Профсоюзной — от дома 48 до Кавалерийского переулка. Парковку на Филимоновской запретят на северной стороне участков от Халтуринского переулка до строения 92.