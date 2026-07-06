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В Ростове с 25 июля изменят схему движения транспорта на трех улицах

На улице Филимоновской в Ростове-на-Дону запретят парковку с 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 25 июля изменят правила проезда на трех улицах ради повышения безопасности. Об этом рассказали в городском департаменте автодорог.

— На Мичуринской и Профсоюзной введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час. На Филимоновской появится запрет остановки и стоянки с табличкой об эвакуации транспорта, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что скоростной лимит на Мичуринской начнет действовать от улицы Калинина до Манежной, а на Профсоюзной — от дома 48 до Кавалерийского переулка. Парковку на Филимоновской запретят на северной стороне участков от Халтуринского переулка до строения 92.

Напомним, масштабные дорожные ограничения сейчас действуют и на федеральной трассе М-4 «Дон». Там из-за глобальной реконструкции водителям закрыли несколько привычных разворотов.

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