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В Волгоград после легкой передышки возвращается жара

Лето, к концу прошлой недели лишь ненадолго уступившее любителям свежей и прохладной погоды.

Лето, к концу прошлой недели лишь ненадолго уступившее любителям свежей и прохладной погоды, вернется к прежнему курсу. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха не опустится ниже +30.

После ночных дождей в отдельных районах области столбики термометров подтянутся к +29 градусам. Местами воздух прогреется и до +35. А вот во вторник и в среду от пасмурной погоды не останется и следа — специалисты центра «Фобос» обещают Волгограду безоблачные дни с +30 — +33 градусами на шкале термометров.

К концу рабочей недели на согретый как минимум до +30 градусов регион налетят небольшие тучки. Однако дождей в предварительных прогнозах метеорологов пока не значится.

Фото из архива V102.ru.