В Волгоград после легкой передышки возвращается жара

После ночных дождей в отдельных районах области столбики термометров подтянутся к +29 градусам. Местами воздух прогреется и до +35. А вот во вторник и в среду от пасмурной погоды не останется и следа — специалисты центра «Фобос» обещают Волгограду безоблачные дни с +30 — +33 градусами на шкале термометров.