Сотни тысяч иранцев выдвинулись к масштабной церемонии прощания с Али Хаменеи

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Сотни тысяч жителей Тегерана идут по улице Энгелаб в сторону магистрали Демавенд, чтобы присоединиться к траурной колонне с гробами верховного лидера Ирана и членов его семьи, передает корреспондент ТАСС.
Облаченные в черные одежды, иранцы идут группами от пяти до двадцати человек, часто семьями, многие — с малышами в детских колясках.
«Иран всегда побеждал и будет побеждать, мы надеемся на победу России, нашего друга, союзника и соседа, поддерживаем вашего президента [Владимира Путина] и просим вас передать ему теплый привет», — сказал ТАСС полковник иранской армии, обеспечивающий безопасность проведения церемонии.
По данным властей, масштабное шествие соберет от 15 до 20 млн человек. Гробы пронесут от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Маршрут займет около 15 км. По словам местных жителей, до Азади паломники доберутся только к 18:00, так как процессия будет двигаться очень медленно из-за огромного потока людей.