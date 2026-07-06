В Перми задерживается прилет рейсов из Египта и Турции

В Пермском крае с 08:30 действует режим «Беспилотная опасность». Росавиация не вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта «Большое Савино». Для обеспечения безопасности воздушных полетов временный ограничения с 08:00 действуют в аэропортах Санкт-Петербурга, Оренбурга и Уфы.