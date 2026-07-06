Названы сферы со стремительно растущими медианными зарплатами в России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сельское хозяйство, добыча сырья и страхование вошли в тройку лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве. На втором месте оказалась добыча сырья. Замыкает тройку лидеров страхование», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тысячи до 150,7 тысячи рублей. В добыче сырья она достигла 140,1 тысячи рублей, а в страховании — 87,3 тысячи рублей.
В пятерку отраслей с самым быстрым ростом медианной зарплаты также вошли сферы с рабочими специальностями, где показатель вырос до 108,9 тысячи рублей. Кроме того, рост зафиксирован в продажах и клиентском обслуживании, где медианная зарплата составила 80 тысяч рублей.
Среди наиболее распространенных профессий в первом полугодии медианная зарплата заметно выросла у операторов контакт-центров и достигла 63,6 тысячи рублей. У машинистов показатель вырос до 184,9 тысячи рублей. Ощутимый рост зафиксирован в том числе у поваров, пекарей и кондитеров, слесарей и сантехников, а также у кладовщиков.
Анализ предлагаемых медианных зарплат hh.ru был проведен в первом полугодии 2026 года в России.