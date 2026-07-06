Названы сферы со стремительно растущими медианными зарплатами в России

Среди наиболее распространенных профессий в первом полугодии медианная зарплата заметно выросла у операторов контакт-центров и достигла 63,6 тысячи рублей. У машинистов показатель вырос до 184,9 тысячи рублей. Ощутимый рост зафиксирован в том числе у поваров, пекарей и кондитеров, слесарей и сантехников, а также у кладовщиков.