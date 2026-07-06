Жителей отдаленных районов Хабаровского края полностью обеспечат продуктами на зиму

«Также в апреле этого года по поручению губернатора Дмитрия Демешина мы запустили еще один социальный проект, который направлен на снижение цен в северных районах края. В рамках трехстороннего соглашения с АО “Хабаровские авиалинии” мы договорились о значительном сокращении стоимости грузов: с 670 до 200 рублей за 1 кг. Теперь с каждым пассажирским рейсом в Охотск доставляется по 300−400 кг продовольственных товаров с ограниченным сроком годности: это молоко, кисломолочная продукция, фрукты, яйца — по доступным ценам. Проект хорошо себя зарекомендовал, теперь планируем расширять его на Аяно-Майский район, а потом и другие северные территории», — подчеркнула Мария Радченко.