Жителей отдаленных районов Хабаровского края полностью обеспечат продуктами на зиму

Около 19 тысяч тонн продуктов доставлены в отдаленные районы Хабаровского края в рамках северного завоза. План выполнен почти на 50%, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли. Всего в этом сезоне планируется завезти 37 тысяч тонн продовольствия. По просьбам жителей и поручению губернатора края Дмитрия Демешина объемы поставок в этом году увеличены на 40%. Всего будет направлено более 51 тысячи тонн продовольственных и непродовольственных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Грузы с социально значимыми продуктами и товарами первой необходимости доставляются в восемь муниципалитетов, при этом транспортные расходы субсидируют для трех отдаленных территорий — Аяно-Майскому и Тугуро-Чумиканскому районам и Охотскому округу. В этом году на эти цели из краевого бюджета будет выделено 64 млн рублей. Поставки ведутся в соответствии с графиком. Жителей севера обеспечат продуктами на зиму в полном объеме. Основную часть грузов доставляют водным транспортом в период навигации, это самый бюджетный вариант, который позволит не допустить значительного роста цен», — отметила заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам потребительского рынка Мария Радченко.
Она также напомнила, что программа субсидирования доставки социально значимых продуктов включает 28 наименований продукции. Это мука, сахар-песок, макаронные изделия, гречка и рис, ряд овощей и другие товары с длительным сроком хранения. Со следующего года перечень расширят еще на 4 позиции.
«Также в апреле этого года по поручению губернатора Дмитрия Демешина мы запустили еще один социальный проект, который направлен на снижение цен в северных районах края. В рамках трехстороннего соглашения с АО “Хабаровские авиалинии” мы договорились о значительном сокращении стоимости грузов: с 670 до 200 рублей за 1 кг. Теперь с каждым пассажирским рейсом в Охотск доставляется по 300−400 кг продовольственных товаров с ограниченным сроком годности: это молоко, кисломолочная продукция, фрукты, яйца — по доступным ценам. Проект хорошо себя зарекомендовал, теперь планируем расширять его на Аяно-Майский район, а потом и другие северные территории», — подчеркнула Мария Радченко.
Жители Охотска и Охотского округа уже отмечают снижение цен в 2−3 раза. Если раньше варенец объемом 0,5 л стоил 400 рублей, то теперь его цена составляет 115 рублей, капуста подешевела с 500 до 180 рублей, яйцо — с 537 до 178 рублей за десяток. Яблоки теперь по ценам, как в Хабаровске — от 250 рублей.
Напомним, правительство края ведет постоянную работу по мониторингу стоимости социально значимых товаров первой необходимости. Сохранять доступные цены помогают разные инструменты, среди таких механизмов — соглашение о сдерживании роста цен. Сегодня к нему присоединились 304 организации. Это 834 магазина в 16 районах края, в том числе точки крупных торговых сетей, в которых предельная торговая надбавка не превышает 15%.